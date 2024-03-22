Ворог атакував КАБами місто на Чернігівщині: знищено будинок культури, є поранені (фото)

В МВС показали фото знищеного будинку культури, який після влучання охопила пожежа.

Російські війська 22 березня атакували керованими авіабомбами центр міста Семенівка Чернігівської області та знищили будинок культури.

Про це повідомили начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус та в МВС України.

У заяві МВС вказано, що росіяни атакували авіабомбами центр Семенівки. Унаслідок атаки руйнувань зазнав будинок культури та були поранені двоє людей.

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"Одного постраждалого чоловіка госпіталізували, інша постраждала від госпіталізації відмовилась. На місці працюють профільні служби", – уточнили у міністерстві.

Коментуючи атаку, Чаус зауважив, що російські пропагандисти подадуть її так: "Внаслідок влучання трьох бомб у військову базу знищено 650 іноземних найманців-неонацистів, 8 Бредлі і три F-16".

"Щодо реальної обстановки: знищено будинок культури, поранено двох цивільних осіб. Допомога надається", – повідомив очільник ОВА.

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Нагадаємо, цього ж дня у Новгород-Сіверському районі Чернігівщини ворожий дрон влучив у мікроавтрбус з цивільними. Постраждали троє людей.

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