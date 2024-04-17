Ворог атакував Нікополь: є "прильоти" і поранена (фото)

Російські війська обстріляли Нікополь та Мирівську громаду, внаслідок чого пошкоджені приватні будинки, гімназія і лінія електропередач.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти ввечері 16 квітня атакували Нікополь дронами. Внаслідок ударів пошкоджені три приватні будинки і три господарські споруди.

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Ближче до опівночі російські загарбники обстріляли з важкої артилерії Мирівську громаду Нікопольського району.

Ранок 17 квітня у Нікополі почався з артилерійського обстрілу. Постраждала 63-річна жінка. Пошкоджені гімназія, дві приватні оселі, лінія електропередач.

Руйнування в Нікополі внаслідок обстрілу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Руйнування в Нікополі внаслідок обстрілу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Руйнування в Нікополі внаслідок обстрілу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Руйнування в Нікополі внаслідок обстрілу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Руйнування в Нікополі внаслідок обстрілу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, вдень та ввечері 16 квітня у Херсоні лунали вибухи. Російські війська вели обстріл по місту з тимчасово окупованого лівого берега.

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