Ворог атакував Полтавщину трьома балістичними ракетами: стали відомі наслідки

За попередньою інформацією, без постраждалих.
Російські військові вночі атакували Полтавську область трьома балістичними ракетами.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Є пошкодження промислового об'єкта в області. За попередньою інформацією, без постраждалих", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 8 жовтня у Кременчуці та Полтаві пролунали вибухи. За попередньою інформацією, обійшлося без влучань у цивільну інфраструктуру."
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