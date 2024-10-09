Ворог атакував Полтавщину трьома балістичними ракетами: стали відомі наслідки

За попередньою інформацією, без постраждалих.

Російські військові вночі атакували Полтавську область трьома балістичними ракетами.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Є пошкодження промислового об'єкта в області. За попередньою інформацією, без постраждалих", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 8 жовтня у Кременчуці та Полтаві пролунали вибухи. За попередньою інформацією, обійшлося без влучань у цивільну інфраструктуру."

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