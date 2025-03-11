Ворог атакував Сумщину: пошкоджені будинки, спалахнула пожежа (відео)

Внаслідок ударів виникла масштабна пожежа в житловому секторі.

Російські війська атакували Сумську область у ніч проти 11 березня, пошкодивши житлові будинки та авто.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Російська армія атакувала один із прикордонних населених пунктів Сумщини. За попередніми даними, травмована одна людина. Пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі.

Внаслідок ударів виникла масштабна пожежа в житловому секторі. Надзвичайники запобігли подальшому поширенню вогню та ліквідувати загорання.

У ДСНС також опублікували відео гасіння пожежі на Сумщині.

Через атаку на Сумщину були пошкоджені будинки, виникла пожежа

Нагадаємо, Росія вкотре влаштувала нічну атаку по Україні 11 березня. Ворог запустив балістичну ракету та 126 безпілотників.