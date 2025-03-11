Ворог атакував Сумщину: пошкоджені будинки, спалахнула пожежа (відео)

Внаслідок ударів виникла масштабна пожежа в житловому секторі.
Російські війська атакували Сумську область у ніч проти 11 березня, пошкодивши житлові будинки та авто.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
Російська армія атакувала один із прикордонних населених пунктів Сумщини. За попередніми даними, травмована одна людина. Пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі.
Внаслідок ударів виникла масштабна пожежа в житловому секторі. Надзвичайники запобігли подальшому поширенню вогню та ліквідувати загорання.
У ДСНС також опублікували відео гасіння пожежі на Сумщині.
Нагадаємо, Росія вкотре влаштувала нічну атаку по Україні 11 березня. Ворог запустив балістичну ракету та 126 безпілотників.
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