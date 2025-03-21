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Ворог атакував українські області безпілотниками: названо напрямок руху

Ворог атакував українські області безпілотниками: названо напрямок руху

Ворог продовжує 21 березня атакувати Україну "Шахедами"

В українських містах - гучно.

У ніч на 21 березня 2024 року ворог атакував Україну ударними безпілотниками

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах. 

Також у низці областей оголосили повітряну тривогу. 

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  •  БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-східний;
  • БпЛА на сході Запорізької області, курс - північний;
  • БпЛА в акваторії Чорного моря, курс - постійно змінює курс;
  • БпЛА на півдні Донеччини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на заході та в центральній частині Кіровоградщини, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА на південному заході та в центральній частині Полтавщини, курс - північно-західний/південно-західний;
  • БпЛА на півдні та в центральній частині Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на сході та півдні Київщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на сході та півдні Черкащини, курс - північний/північно-західний;
  • БпЛА на півночі Житомирщини, курс - західний/південно-західний.

"Увага! м.Суми! Над містом ворожий БпЛА! Хмельницька область та Уманський р-н Черкаської області  - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!", - додають у повідомленні. 

Нагадаємо, що у Кропивницькому вчора, 19 березня 2025 року прогриміли вибухи. За словами місцевих, місто пережило одну із найбільших повітряних атак за всю війну. У Мережі з'явилися фото та відео з охопленого вогнем міста.

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