Ворог атакував Україну безпілотниками: названа траєкторія руху

Росіяни знову використовують дрони проти мирного населення.

У ніч проти 3 березня 2025 року росіяни атакували Україну ударними безпілотниками.

Через це у низці областей оголошена повітряна тривога.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Наразі рух ударних БпЛА:

БпЛА на Черкащині, рухаються в північному напрямку.

БпЛА на Київщині, рухаються в північному напрямку.

БпЛА на Кіровоградщині, рухаються в північно-західному напрямку.

БпЛА на Житомирщині, рухаються в західному та північному напрямках.

БпЛА на Харківщині, рухаються в південному напрямку.

Нагадаємо, що раніше внаслідок удару, який в неділю, 2 березня завдав російський безпілотник по багатоповерхівці у Харкові, зросла кількість постраждалих, серед яких - семирічна дитина.

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