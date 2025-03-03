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Ворог атакував Україну безпілотниками: названа траєкторія руху

Ворог атакував Україну безпілотниками: названа траєкторія руху

Ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками 3 березня / Фото: ТСН.ua

Росіяни знову використовують дрони проти мирного населення.

У ніч проти 3 березня 2025 року росіяни атакували Україну ударними безпілотниками.

Через це у низці областей оголошена повітряна тривога. 

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

Наразі рух ударних БпЛА:

  • БпЛА на Черкащині, рухаються в північному  напрямку.
  • БпЛА на Київщині, рухаються в північному напрямку.
  • БпЛА на Кіровоградщині, рухаються в північно-західному напрямку.
  • БпЛА на Житомирщині, рухаються в західному та північному напрямках.
  • БпЛА на Харківщині, рухаються в південному напрямку.

Нагадаємо, що раніше внаслідок удару, який в неділю, 2 березня завдав російський безпілотник по багатоповерхівці у Харкові, зросла кількість постраждалих, серед яких - семирічна дитина. 

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