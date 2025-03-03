Ворог атакував Україну безпілотниками: названа траєкторія руху

Росіяни знову використовують дрони проти мирного населення.
У ніч проти 3 березня 2025 року росіяни атакували Україну ударними безпілотниками.
Через це у низці областей оголошена повітряна тривога.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Наразі рух ударних БпЛА:
- БпЛА на Черкащині, рухаються в північному напрямку.
- БпЛА на Київщині, рухаються в північному напрямку.
- БпЛА на Кіровоградщині, рухаються в північно-західному напрямку.
- БпЛА на Житомирщині, рухаються в західному та північному напрямках.
- БпЛА на Харківщині, рухаються в південному напрямку.
Нагадаємо, що раніше внаслідок удару, який в неділю, 2 березня завдав російський безпілотник по багатоповерхівці у Харкові, зросла кількість постраждалих, серед яких - семирічна дитина.
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