Ворог атакував Запоріжжя: кількість постраждалих стрімко зростає (фото)

Іван Федоров повідомив про наслідки ворожого авіаудару по Запоріжжю.

Росія 8 січня завдала авіаудару по Запоріжжю, внаслідок чого одна людина загинула, поранення отримали 30 людей.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру. На місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники.", — написав він.

Федоров повідомив, що ворог атакував промислову інфраструктуру Запоріжжя, пошкодивши автівки та трамвай. ЗСУ попереджали про авіаудар керованими бомбами.

Наслідки атаки по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА Іван Федоров

Нагадаємо, Костянтин Денисов, речник легіону "Свобода", повідомляв, що на Запорізькому напрямку росіяни не можуть закріпитися через артилерійські та авіаційні удари. Він додав, що ворожі ДРГ намагаються просуватися, але не можуть утриматися на зайнятих позиціях.

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