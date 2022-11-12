Ворог атакує на трьох напрямках: у Генштабі розповіли про оперативну обстановку на фронті та успіхи Сил оборони

Після втечі з правого берега Дніпра окупанти удосконалюють фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на Лівобережжі.

На деокупованих населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи. До міста повернулись представники української влади.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 12 листопада.

Після втечі з правого берега Дніпра окупанти удосконалюють фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на Лівобережжі. Протягом доби російські окупанти завдали 14 авіаційних ударів, здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 15 населених пунктів Донецької, Дніпропетровсько та Сумської областей.

Також ворог продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь. Залишається небезпека ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору цієї країни", - йдеться у повідомленні.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Славгород і Ромашково Сумської області;

на Слобожанському напрямку – зафіксовано 23 артилерійських обстріли районів населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Макіївка, Площанка, Кислівка, Білогорівка, Стельмахівка та Сіверськ;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Опитне, Білогорівка та Нью-Йорк;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, по районах Мар’їнки, Авдіївки, Новомихайлівки та Опитного;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Щербаки, Степове та Пречистівка.

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"На Південнобузькому напрямку ворог, після підривів Антонівського автомобільного та залізничного мостів, дороги через греблю Каховської ГЕС та інших, раніше наведених мостових переправ, здійснює інженерне обладнання позицій на лівому березі річки Дніпро", - додають у Генштабі ЗСУ.

Сили оборони завдали удару по скупченню окупантів у Луганській області, в районі населеного пункту Гірське. Після високоточного удару втрати ворога склали 27 осіб загиблими та 18 - пораненими.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили один пункт управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти окупантів.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни вважають, що російські військові більше не мають можливості утримувати правий берег Дніпра. Окрім того, за їхніми даними, ЗСУ швидко завершать визволення Херсонської області.

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