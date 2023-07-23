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"Ворог атакує не лише вночі": Росія вивела у Чорне море ракетоносій – високий рівень небезпеки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Ворог атакує не лише вночі": Росія вивела у Чорне море ракетоносій – високий рівень небезпеки

Росія вивела у Чорне море ракетоносій з Калібрами після ракетної атаки 23 липня. / Фото: УНІАН

Армія Росії знову тримає у Чорному морі носії "Калібрів".

У Чорному морі відбулась ротація ракетоносіїв після ракетних ударів по Україні у ніч проти 23 липня. Підводний човен, що випустив вночі всі "Калібри", заведений до пункту базування.  

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Станом на ранок 23 липня на бойове чергування вийшов малий ракетний корабель, спорядження якого – до восьми ракет "Калібр".

"Рівень ракетної небезпеки залишається надзвичайно високим. Нагадуємо, ворог атакує не тільки вночі. Днями він вдався до потужної атаки інфраструктури регіону і серед дня. Будьте пильними і свідомими, не нехтуйте власною безпекою і переходьте до укриття", - попередили в ОК "Південь".

Нагадаємо, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк наголосила, що Росія продовжить завдавати ракетних атак по півдню України, оскільки ще не досягла поставлених цілей.

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Дата публікації
Перегляди
692
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