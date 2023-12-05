Ворог атакує піхотою: в ЗСУ повідомили про ситуацію з Авдіївським коксохімом

Кількість наземних атак з боку ворога не зменшується.

На Авдіївському напрямку в районі Степового тривають запеклі бої. Російські підрозділи, які намагаються підійти до коксохімічного заводу, або відступають, або їх знищують ЗСУ.

Речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив про це в ефірі телеканалу "Еспресо" 5 грудня.

Він додав, що саме піхота штурмує позиції українських бійців, тому що армія РФ катастрофічно втрачає бронетехніку поблизу Авдіївки. Проте там зросла активність ворожої авіації, зокрема, противник після деякої перерви поновив застосування штурмовиків СУ-25 і гвинтокрилів Ка-52.

"Ще 7 військовослужбовців РФ здалися в полон, а загальні втрати окупантів за минулу добу сягнули 428 осіб. Також знищено 21 одиницю військової техніки противника", - повідомив Штупун.

Речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку також повідомив про цілі ворога на напрямку.

"Ворог рветься за залізницю, але всі російські підрозділи, які намагаються підійти до Авдіївського коксохіму, або відступають, або знищуються", - сказав Штупун.

Піхота штурмує позиції ЗСУ, тому що бойова робота його техніки ускладнена погодними умовами, а також значними втратами.

"Якщо росіяни кидають вперед бронетехніку, то 70% не повертається з поля бою", - додав речник.

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомляв, що росіяни не будуть зупинятися біля Авдіївки. Вони лише посилюватимуть свій тиск. І в них є резерви для цього.

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