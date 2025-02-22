Ворог атакує Україну ударними дронами та авіацією: вибухи лунають у кількох областях

Ввечері суботи, 22 лютого, ворог атакував Україну ударними безпілотниками та КАБами.

Про це повідомили Повітряні сили.

"Активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Херсонщину", - йдетьсЯ у повідомленні.

Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА:

на півночі та в центрі Сумщини, курс - південно-західний;

на Чернігівщині, курс - західний/південно-західний;

на півночі Запорізької області, курс - північний;

на півдні Дніпропетровщини, курс - північний;

в акваторії Чорного моря, курс - західний (Одещина);

на півночі Полтавщини, курс - південно-західний.

Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Херсоні, Запоріжжі та передмісті Одеси.

Нагадаємо, Ігнат сказав, чи готуватися до масованої атаки в треті роковини повномасштабного вторгнення Росії.

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