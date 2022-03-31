Ворог б’є по складах продуктів і блокує посівну, щоб спровокувати голод: фермери зривають і ці плани РФ

Цьогоріч на Вінниччині посівну розпочали на кілька тижнів раніше, ніж зазвичай.
Обстріли рашистів вдарили по посівній кампанії в Україні. Про наміри ворога спричинити гуманітарну катастрофу вже заявили в уряді. Проте аграрії на місцях упевнені, що у росіян нічого не вийде і хліб в Україні буде.
Про це йдеться в ТСН.
У цих сівалках на Вінничині яра пшениця та ячмінь. Цьогоріч тут посівну розпочали на кілька тижнів раніше, ніж зазвичай. Хочуть впіймати гарну погоду, а ще - поспішають сіяти через війну. Раніше Віталій засівав поля кукурудою та соєю і от вперше за кілька років сіє лише пшеницю. «Сіємо яру пшеницю, сорт Печерянка, з нормою 240 кг на гектар», - каже чоловік.
Якраз так- з урахуванням нових потреб країни- і просять нині сіяти у військовій адміністрації. Менше кукурудзи та соняшника, які раніше йшли на експорт, і більше продовольчого зерна та гречки, аби прогодувати українців. «Розширення площ посіву продовольчих культур – пшениця яра, ячмінь ярий, круп’яних культур – гречка, просо, цукрових буряків - це основні культури, які забезпечують продовольчу безпеку», - пояснює директор інституту кормів та сільського господарства Поділля Олександр Корнійчук.
«Ця посівна 2022 року буде найважливіша з посівних, в мене вже було 24 посівних, скільки я працюю в сільському господарстві – ця для України і для населення найважливіша», - запевняє фермер Андрій.
Аби забезпечити країну крупами, науковці пропонують сіяти ультра ранні сорти гречки, яка родить двічі на рік, і навіть рис.
У промислових масштабах садитимуть і картоплю. Фермерам обіцяють нульові кредити. Але нині тим критично не вистачає пального. «Вінницька область має потребу 22 тис тон дизельного пального, є дуже велика проблема мінеральних добрив. Ворог б’є саме по нафтобазах, б’є точково, по складах з продуктами харчування. Вони сподіваються, що ми будемо голодувати», - каже голова Вінницької військової адміністрації Сергій Борзов
Голоду не буде- упевнені фермери. Квапляться якомога раніше засіяти усі поля, техніка на полях зупиняється лиш, коли лунає повітряна тривога. Щойно дають відбій, фермери знов заводять сівалки. Надзвичайники закликають трактористів бути обережними і уважно дивитись на ріллю. Адже у землі можуть бути рашистські снаряди, які не розірвались.
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