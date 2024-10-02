Ворог безупинно атакує: Генштаб ЗСУ повідомив про складну ситуацію на фронті

Зокрема, на Покровському напрямку українські війська відбивали 25 штурмових і наступальних дій російських окупантів.

Ситуація на фронті в Україні залишається складною. Російські війська безупинно атакують українські позиції, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці. Водночас Сили оборони України стійко стримують натиск ворога, завдаючи йому максимальних втрат.

Про це Генштабу ЗСУ повідомив 2 жовтня.

Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 155 бойових зіткнень.

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На Харківському напрямку окупанти продовжували наступальні (штурмові) дії. Загалом там відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку росіяни влаштували 25 атак. Українські війська відбивали штурмові дії біля Синьківки, Новоосинового, Курелівки, Новоселівки, Вишневого, Колісниківки, Глушківки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку загарбники атакували 17 разів. Ворог намагався просунутися неподалік від Часового Яру, Григорівки та в напрямку Ступочок.

На Краматорському напрямку армія РФ провела вісім атак поблизу Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового. Ситуація перебуває під контролем українських підрозділів.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації провів 16 атак неподалік від Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники відбивали 25 штурмових і наступальних дій російських військ поблизу населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Красний Яр, Лисівка, Новогродівка та Селідове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Миролюбівки, Єлізаветівки та Лисівки, загарбники активно застосовували авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 25 атак у районах населених пунктів Цукурине, Гірник, Георгіївка, Костянтинівка та Катеринівка.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, ворог здійснив безуспішну атаку українських позицій у напрямку Богоявленки.

На Оріхівському напрямку протягом минулої доби російські війська сім разів атакували українські позиції неподалік від Новоданилівки, Малих Щербаків та Кам’янського.

Українські війська продовжують операцію в Курській області. За минулу добу росіяни завдали по своїй області 15 авіаударів, застосувавши 20 керованих авіабомб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог з території Росії активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

За уточненою інформацією, 1 жовтня окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 68 авіаударів, зокрема ворог скинув 124 КАБи. Крім цього, росіяни здійснили понад 3810 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, з них 124 – із реактивних систем залпового вогню.

Армія РФ завдавала авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Білопілля, Вишеньки, Студенок, Павлівка, Степне, Токарівка, Уланове, Липці, Вовчанськ, Петропавлівка, Кругляківка, Надія, Маркове, Часів Яр, Костянтинівка, Клєбан Бик, Романівка, Бересток, Чунишине, Водянське, Покровськ, Богоявленка, Новопавлівка та Запоріжжя.

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника.

155 бойових зіткнень! Ситуація на фронті на 2 жовтня

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, російські війська, ймовірно, захопили Вугледар на Донеччині. Однак наразі незрозуміло, чи доб'ється ворог швидкого просування за межами міста найближчим часом.

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