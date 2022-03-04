Ворог скаженіє, бо бачить свої машини як металобрухт: ЗСУ знищили техніку окупантів під Броварами

Ворог скаженіє, бо бачить свої машини як металобрухт: ЗСУ знищили техніку окупантів під Броварами

У штабі також додали, що ворог ховає свою техніку серед будинків мирних жителів.

На напрямку Броварів у російського загарбника мінус 4 БМП, 2 танки і плюс в український підрозділ одна бронемашина піхоти.

Про це 4 березня вранці повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Ворог ховає свою техніку серед будинків мирних жителів. Грабує магазини. Біснується. Бо бачить свої машини, що стали металобрухтом і знає, що його чекає така ж доля!", - йдеться у повідомленні.