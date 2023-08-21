"РФ може готувати удари на сакральні дати": Гуменюк про загрозу на День незалежності

Росія може вдатися до чергового ракетного тероризму на День незалежності, 24 серпня.

РФ продовжує нарощувати у Чорному морі присутність ракетоносіїв. Цілком ймовірно, що ворог буде створювати напруження і може завдати ударів за його схемою реагування на сакральні дати.

Про це розповіла речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

"Зараз у Чорному морі два ракетоносії - це малий ракетний корабель і підводний човен. Сумарний залп "Калібрів" складає в такому випадку 12 ракет, що робить рівень ракетної небезпеки надзвичайно високим. Треба оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги і не нехтувати попередженнями", - зазначила вона.

Гуменюк наголосила, що пуски з підводних човнів дуже складно виявляються, тому на реагування є не година, а декілька хвилин.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький вважає, що на День Незалежності України – 24 серпня 2023 року – Росія може вдатись до чергового акту ракетного тероризму.

Зазначимо, що Київ не влаштовуватиме масових заходів на День Незалежності.

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