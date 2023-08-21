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"РФ може готувати удари на сакральні дати": Гуменюк про загрозу на День незалежності

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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"РФ може готувати удари на сакральні дати": Гуменюк про загрозу на День незалежності

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк

Росія може вдатися до чергового ракетного тероризму на День незалежності, 24 серпня.

РФ продовжує нарощувати у Чорному морі присутність ракетоносіїв. Цілком ймовірно, що ворог буде створювати напруження і може завдати ударів за його схемою реагування на сакральні дати.

Про це розповіла речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

"Зараз у Чорному морі два ракетоносії - це малий ракетний корабель і підводний човен. Сумарний залп "Калібрів" складає в такому випадку 12 ракет, що робить рівень ракетної небезпеки надзвичайно високим. Треба оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги і не нехтувати попередженнями", - зазначила вона.

Гуменюк наголосила, що пуски з підводних човнів дуже складно виявляються, тому на реагування є не година, а декілька хвилин.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький вважає, що на День Незалежності України – 24 серпня 2023 року – Росія може вдатись до чергового акту ракетного тероризму. 

Зазначимо, що Київ не влаштовуватиме масових заходів на День Незалежності.

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Дата публікації
Перегляди
79
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