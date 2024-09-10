Ворог будує залізницю на околицях Маріуполя, щоб швидше доставляти техніку на фронт (мапа)

Нова залізнична гілка пролягатиме через селище Бойківське.
Російські окупанти будують залізничну гілку, аби скоротити шлях доставки військової техніки на фронт з Ростова-на-Дону до окупованих Маріуполя та Волновахи.
Про це повідомила Маріупольська міська рада.
Нова залізнична гілка, яку будує ворог, пролягатиме через селище Бойківське (Тельманове) та далі – до з’єднання з гілкою на території Росії.
Частково ділянки цієї гілки були побудовані ще навесні як резервний варіант колії Гранітне – Маріуполь.
Загарбники також узялися за трасу Новоазовськ – Бойківське (Тельманове), щоб далі довести до Волновахи та Гранітного.
У мерії нагадали, що окупанти не полишають спроб побудувати залізницю від Ростова-на-Дону до Маріуполя. Далі її планують пустити до окупованого Криму. Ворог очікує, що нова гілка залізниці у "глибокому тилу" спростить військову логістику та зменшити залежність армії від Кримського мосту.
"Партизани вже неодноразово здійснювали диверсійні заходи, але окупанти продовжують будівництво", – додали у міській раді.
До слова, на початку літа повідомлялося, що окупанти облаштували військову базу в порту захопленого Маріуполя.
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