Ворог будує залізницю на околицях Маріуполя, щоб швидше доставляти техніку на фронт (мапа)

Російські окупанти будують залізничну гілку, аби скоротити шлях доставки військової техніки на фронт з Ростова-на-Дону до окупованих Маріуполя та Волновахи.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Нова залізнична гілка, яку будує ворог, пролягатиме через селище Бойківське (Тельманове) та далі – до з’єднання з гілкою на території Росії.

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Частково ділянки цієї гілки були побудовані ще навесні як резервний варіант колії Гранітне – Маріуполь.

Загарбники також узялися за трасу Новоазовськ – Бойківське (Тельманове), щоб далі довести до Волновахи та Гранітного.

У мерії нагадали, що окупанти не полишають спроб побудувати залізницю від Ростова-на-Дону до Маріуполя. Далі її планують пустити до окупованого Криму. Ворог очікує, що нова гілка залізниці у "глибокому тилу" спростить військову логістику та зменшити залежність армії від Кримського мосту.

"Партизани вже неодноразово здійснювали диверсійні заходи, але окупанти продовжують будівництво", – додали у міській раді.

Мапа будівництва залізничної гілки на окупованих територіях Донеччини / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Мапа будівництва залізничної гілки на окупованих територіях Донеччини / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

До слова, на початку літа повідомлялося, що окупанти облаштували військову базу в порту захопленого Маріуполя.

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