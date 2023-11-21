Ворог був поруч: як ЗСУ вдалося створити плацдарм на лівобережжі Херсонщини

Для формування плацдармів на лівому березі Дніпра Херсонської області потрібні були добре підготовлені люди та тривале ретельне планування. Як розповів військовий експерт, майор запасу Нацгвардії України Олексій Гетьман, до того, як почали працювати морпіхи, майже пів року туди висаджувалися наші диверсійно-розвідувальні групи.

Про це він сказав у коментарі LIGA.net.

"Вони не мали наміру закріпитися, просто тримали ворога у напрузі, проводили рейди. Через це росіяни не одразу зрозуміли, що ми формуємо плацдарм. Звикли до постійного переміщення наших ДРГ", - розповів Гетьман.

За його словами операція є складною на всіх етапах. Самі переправи були доволі важкі. Ворог не був за 20 кілометрів від берега, він був поруч.

"Коли тільки висаджуєшся на берег, не важливо, є там плавні чи нема, перебуваєш під постійним вогнем ворога, який вже добре пристріляв цю місцевість. У місцях, де наші захисники наступають, ворог закріпився, місцями побудував навіть залізобетонні конструкції, йому простіше тримати оборону", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, як розповів представник ГУР, поява плацдармів ЗСУ на лівобережжі Херсонщини стала для російських окупантів настільки несподіваною, що вони почали панікувати.

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