"Ворог давить": Тарнавський розповів про бої у районі Роботиного Запорізької області

Тарнавський зауважив, що в його операційній зоні ЗСУ ведуть як оборону, так і наступ.

У районі Роботиного Запорізької області окупаційні війська проводять активні штурмові дії.

Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський в інтерв'ю "ВВС News Україна".

"Що таке Роботине? Це та ділянка місцевості, де ворог мав втрати в території. Де сьогодні він давить, проводить активні штурмові дії. Але під час наступу ворога на любій ділянці, повірте мені, є як позитивні, так і негативні наслідки для них. Вони намагаються досягти успіху, а для нас важливо утриматися і дати чіткий відпір", - розповів він.

Тарнавський пояснив, що на сьогодні противник активізувався на всій ділянці фронту, і десь він визначив напрямок головного удару, а десь такий, який відволікає.

"Так от, стосовно Авдіївки – вона перебуває в напрямку головного їхнього удару. Мар'їнка – це інший напрямок. Новомихайлівка – це, наприклад, відволікаючий напрямок. Новопавлівський напрямок теж має свою мету", - наголосив генерал.

Він додав, що в його операційній зоні українські сили ведуть як оборону, так і наступ.

"На деяких ділянках ми проводили наступальні дії і потім переходили до оборони. Але це відсотків 15, 20, 30. А на решті ділянок ми проводимо активні штурмові дії", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Тарнавський розповів, що обстановка в районі Авдіївки на Донеччині постійно змінюється.

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