Ворог дистанційно розкидає на Херсонщині пастки-"їжаки": як вони діють (фото)

Що потріьно робити, якщо наїхали на такий металевий трикутник.

В Херсоні та області російські окупанти дистанційно розкидають на автошляхах пастки-"їжаки". Під час руху після наїзду на "їжака" в автівці пошкоджується колесо, а після зупинки на місце прилітає дрон з вибухівкою.

Про це повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації.

Міська влада закликала усіх водіїв бути пильними за кермом та попередила про те, що потрібно робити, якщо авто наїхало на таку пастку.

В Херсонській міській військовій адміністрації повідомили про пастки-їжаки Фото: Офіційний телеграм-канал Херсонської міської військової адміністрації

"Намагайтесь дістатися більш безпечного місця для заміни колеса. Будьте уважні та обережні!" - пояснили там.

Нагадаємо, проти ночі 22 грудня Україною кружляли ворожі безпілотники. Подекуди пролунали вибухи, а саме в Херсоні, на Сyмщині, Полтавщині та Запоріжжі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.