Ворог дистанційно розкидає на Херсонщині пастки-"їжаки": як вони діють (фото)

Що потріьно робити, якщо наїхали на такий металевий трикутник.
В Херсоні та області російські окупанти дистанційно розкидають на автошляхах пастки-"їжаки". Під час руху після наїзду на "їжака" в автівці пошкоджується колесо, а після зупинки на місце прилітає дрон з вибухівкою.
Про це повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації.
Міська влада закликала усіх водіїв бути пильними за кермом та попередила про те, що потрібно робити, якщо авто наїхало на таку пастку.
"Намагайтесь дістатися більш безпечного місця для заміни колеса. Будьте уважні та обережні!" - пояснили там.
Нагадаємо, проти ночі 22 грудня Україною кружляли ворожі безпілотники. Подекуди пролунали вибухи, а саме в Херсоні, на Сyмщині, Полтавщині та Запоріжжі.
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