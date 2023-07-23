"Ворог дотримується своїх традицій": Гуменюк повідомила подробиці потужної атаки на Одесу

Уночі, 23 липня, російські окупанти вчергове завдали ракетних ударів по Одесі. У місті відпрацювала протиповітряна оборона.

Про всі наслідки атаки повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ми попереджали про те, що взята пауза, скоріш за все, буде для накопичення нового удару, що скоріш за все він знов прийдеться на ніч. Ворог дотримується своїх традицій - руйнівних і вбивчих. Серед ночі пролунав сигнал повітряної тривоги. Ми спостерігали активність тактичної і стратегічної авіації. Із застосуванням стратегічної авіації ворог випустив ракети Х-22, долучились і берегові ракетні комплекси типу "Бастіон", які випустили "Онікс", і "Іскандери". Били по Одещині Іскандерами типу "К" і "М". Цього разу ворог застосував і балістику. Також були застосовані ракети типу "Калібр" з підводного човна. Значну частину ракет вдалося знищити - те, що в силах нашій протиповітряній обороні. На жаль, є влучання в портову інфраструктуру, що і було пріоритетом ворога. Але враховуючи похибку ракет типу Х-22, зрозуміло, що постраждали і райони міста, що прилягають до порту. Також були влучання і в більш віддалені райони, там, де приватний сектор і не спостерігається жодного військового об'єкту. Постраждали і багатоквартирні будинки, серед людей, на жаль, є втрати. Одна особа загинула - це охоронець приватного закладу. Одну жінку вдалося рятувальникам деблокувати, завали були дуже потужними. Вогнеборці вогонь дуже швидко ліквідували, хоча горіло одразу в декількох місцях міста. За уточнемими даними, 19 людей отримали поранення, звернулися по медичну допомогу. 14 людей були шпиталізовані, серед них - троє дітей. Всього постраждалих четверо дітей, тому що удари прийшлися на житлові будинки", - сказала вона.

З її слів, близько двох десятків ракет всього було застосовано, п'ять видів різного базування - наземного, морського і повітряного.

Нагадаємо:

Вночі 23 липня під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи. Армія РФ атакувала Одещину різними видами озброєння.

Армія РФ атакувала Одещину різними видами озброєння. Станом на 5:25 було відомо про одного загиблого. Одну особу рятувальники успішно деблокували.

Внаслідок ракетної атаки було зруйновано Свято-Преображенський кафедральний собор в Одесі. Крім будівлі пошкодження отримали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.