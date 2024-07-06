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"Ворог дуже кудись поспішає": військовий розповів, що окупанти посилили штурми на низці напрямків

"Ворог дуже кудись поспішає": військовий розповів, що окупанти посилили штурми на низці напрямків

Війна в Україні. Бої на фронті / Фото: Associated Press

Окупанти інтенсивно сунуть на Торецький і Покровський напрямки.

Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів, що окупаційні війська Росії посилили штурми на низці напрямків. За його словами, складається враження останнім часом, що ворог дуже кудись поспішає, що часу в нього залишилось мало.   

Про це він розповів в ефірі "КИЇВ24".

"З чим це пов'язано – сказати важко. Можливо, будуть якісь перемовини восени. Можливо, вони прив'язуються до виборів президента Сполучених Штатів. Можливо, вони чекають, як і ми, на F-16, на ракети, на те, що ми будемо контролювати повітря і все буде по-іншому, бо без КАБів вони вже, мабуть, не зможуть працювати. Але щось їх жене, змушує працювати дуже швидко", - розповів він.

Військовий додав, що окупанти не рахуючись із втратами лізуть і на Часів Яр, на Торецький і Покровський напрямки. 

"Саме тому в них такі великі втрати останнім часом. Бо штурми – це завжди втрати", - резюмував Кирило Сазонов.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, армія РФ просувається на Донеччині.

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