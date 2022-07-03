Ворог гатить із артилерії та мінометів: у Генштабі розповіли про біду у Сумській області

Окупанти продовжують тероризувати мешканців Сумської області. Обстріли прикордонних районів не припиняються.
На Сіверському напрямку ворог 3 липня обстріляв із артилерії та мінометів райони прикордонних населених пунктів Бачівськ та Вовківка Сумської області.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу України.
Водночас, за даними Генштабу, загалом "на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні і характері діяльності збройних сил республіки білорусь не відзначається".
Нагадаємо, окупанти 2 липня обстріляли населені пункти Сумської та Харківської областей.
Зокрема, на Сіверському напрямку росіяни завдали удару по населених пунктах Студенок, Товстодубове, Нова Слобода та Білопілля.
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