Ворог гатить із артилерії та мінометів: у Генштабі розповіли про біду у Сумській області

Ворог гатить із артилерії та мінометів: у Генштабі розповіли про біду у Сумській області

Окупанти продовжують тероризувати мешканців Сумської області. Обстріли прикордонних районів не припиняються.

На Сіверському напрямку ворог 3 липня обстріляв із артилерії та мінометів райони прикордонних населених пунктів Бачівськ та Вовківка Сумської області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу України.

Водночас, за даними Генштабу, загалом "на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні і характері діяльності збройних сил республіки білорусь не відзначається".

Нагадаємо, окупанти 2 липня обстріляли населені пункти Сумської та Харківської областей.

Зокрема, на Сіверському напрямку росіяни завдали удару по населених пунктах Студенок, Товстодубове, Нова Слобода та Білопілля.

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