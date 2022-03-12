"Ворог гатив так, що здригався увесь Кропивницький" - голова обласної військової адміністрації

"Ворог гатив так, що здригався увесь Кропивницький" - голова обласної військової адміністрації

У місті лунала сирена.

Російські війська обстріляли ракетами Канатове в Кіровоградській області. Сирену у Кропивницькому увімкнули о 05:11. Було чути вибухи. Повітряна тривога тривала до 08:08.

Про це у своєму Телеграм-каналі написав голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Ворог гатив так, що здригався увесь Кропивницький і території навколо", – написав Андрій Райкович.

Про наслідки обстрілів голова нічого не повідомив.

“Сьогодні вперше на Кіровоградщині була настільки тривала повітряна тривога. У соцмережах з‘явилися домисли, що відбуваються обстріли різних об‘єктів Кропивницького й області, була паніка. Шановні жителі регіону, дуже прошу вас орієнтуватися тільки на офіційну інформацію. Бо паніка – ще один ворог у нинішній час”, - написав у своєму Телеграм-каналі голова обласної ради Сергій Шульга.

Раніше стало відомо, що в Охтирці Сумської області триває артобстріл армією Російської Федерації.

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