Ворог готує нові штурми на Сіверському напрямку: яку тактику застосовують росіяни

Росіяни готуються до нових штурмів на Сіверському напрямку, поповнюючи втрати особового складу. Розвідка повідомляє, що на полігонах Лисичанська противник готує додаткові штурмові групи.

Про це повідомив начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону "Сила свободи", бригади НГУ "Рубіж", яка тримає оборону на цій ділянці фронту, Богдан Пантьо в ефірі національного телемарафону.

За його словами, росіяни під час штурмів використовують як важку техніку, так і квадроцикли і навіть мотоцикли. При цьому ворожа техніка обладнана засобами РЕБ, що заважає роботі українських операторів дронів.

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“Штурми не кожного дня, але інтенсивні. Їх не буває лише один, вони ідуть відразу на всю смугу відповідальності, ідуть на 2 – 3 стики бригад, відповідно, відбиваємось на всі сторони”, – розповів Пантьо.

Водночас він відзначив, що ворогові не вдається досягнути успіху на цій ділянці фронту, а це його деморалізує.

Нагадаємо, на Сіверському напрямку Сили оборони взяли в полон велику кількість військових армії РФ.

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