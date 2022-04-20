Ворог готується до наступу на Донецькому та Таврійському напрямках – Генштаб ЗСУ

Російська армія розвідує можливість виходу на Слов’янськ.
На Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснює розвідку маршрутів висування та підготовку до подальших наступальних дій у напрямку населеного пункту Лиман та виходу на Слов’янськ з північного сходу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Ворог продовжує нарощувати угруповання військ на зазначеному напрямку. З території російської федерації переміщено підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії, 41-ї загальновійськової армії та 232-ї реактивної артилерійської бригади Центрального військового округу", – повідомляє Генштаб.
Нагадаємо, на Волинському і Поліському напрямках ворог 20 квітня активних дій не проводив. Утім, зберігається імовірність ракетних ударів підрозділами повітряно-космічних сил військ РФ по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України з використанням аеродромної мережі та повітряного простору республіки Білорусь.
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