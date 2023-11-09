Ворог готується до ще більшої атаки на Авдіївку: у військовій адміністрації розповіли, коли саме

Віталій Барабаш зазначає, що як тільки підсохнуть ґрунти, почнеться наступна хвиля наступу на Авдіївку.

Російська окупаційна армія готується до ще більшої атаки на Авдіївку.

Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Здебільше використовуючи піхоту, ворог тисне на Авдіївському напрямку. Загарбники гатять цілодобово по місту й позиціям ЗСУ. Ворог готується до ще більшої атаки на Авдіївку. Перша хвиля відрізнялася від другої, а третя відрізнятиметься від попередніх. Наразі окупанти підтягнули техніку, резерви особового складу, але погодні умови не дозволяють їм використовувати техніку. Як тільки підсохнуть ґрунти, то однозначно вони підуть", - припустив Барабаш.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації також додав, що Сили оборони міцно тримають лінію оборони біля Авдіївки.

"Росіяни більше кидають свій особовий склад у штурми на півночі, в напрямку коксохіму. Але лінія оборони тримається, і жодних проривів немає", - підкреслив Барабаш.

Нагадаємо, речник 110-ї окремої механізованої бригади Антон Коцуконь розповів про бої за Авдіївку. Так, окупанти продовжують точкові атаки піхотою, збирають боєприпаси та резерви для нових хвиль наступу на місто.

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