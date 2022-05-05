Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворог хоче бити ракетами: мер Івано-Франківська скасував травневі заходи та закликав жителів виїхати за місто

Дата публікації
Перегляди
3091
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ворог хоче бити ракетами: мер Івано-Франківська скасував травневі заходи та закликав жителів виїхати за місто

На День міста, День пам'яті та 9 травня усі заплановані заходи скасували.

В Івано-Франківській громаді скасовано усі публічні заходи заплановані на 7-9 травня, тому мешканців закликають виїхати за місто.

Про це Руслан Марцінків повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

"Є певна інформація. Ворог, на жаль, хоче надалі бити ракетами. Тому 7-9 числа жодних публічних заходів не буде відбуватися. З метою безпеки цих три дня прошу перебувати вдома, не скупчуватися у публічних місцях, або виїхати за межі міста", - сказав Марцінків.

"Задля вашої безпеки закликаю всі ці дні залишатися вдома або за містом. Прошу з розумінням поставитися до цього попередження, не нехтувати небезпекою та реагувати на тривоги!" - наголосив Марцінків.

Як повідомлялося, в Івано-Франківську дівчат кличуть вступати до добровольчих батальйонів. Наразі можна поповнити лави трьох формувань територіальної громади: тих, що беруть участь в бойових діях, або ж тих, що охороняють місто.

Читайте також: 

Наступна публікація