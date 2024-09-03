Ворог хоче забезпечити собі наступ на Покровськ: військовий оглядач розповів про штурми ще одного міста

Наступ на Покровськ розшириться, якщо росіянам вдасться захопити Селидове, де зараз точаться жорсткі бої.

Перед наступом на Покровськ росіяни хочуть захопити Селидове в Донецькій області.

Про це сказав військовий оглядач Денис Попович в інтерв’ю на Radio NV.

За його словами, ймовірно, слід очікувати просування ворога на Покровськ, проте станом на сьогодні росіяни отримали інше завдання.

"Вони далі намагаються штурмувати Селидове, оскільки це необхідно, щоб забезпечити наступ на Покровськ. Вони намагаються далі розширювати свій фланг, забезпечуватисвої фланги, розширювати цей виступ Покровський з півдня", - сказав Попович.

За його словами, російські війська атакують у бік Невельського, у бік Красногорівки, Галицинівка - в центрі уваги.

"Там є загроза оточення певного угруповування наших військ, яке знаходиться якраз в районі цих населених пунктів", - вважає Попович.

Він вважає, що надалі виникне загроза і для Курахового, якщо просування росіян не зупинити.

"В разі захоплення Селидового, яке тримається на сьогоднішній день, і там доволі жорсткі бої йдуть, вони зможуть розвернути вже наступ на Покровськ. До якого й так залишаєтся близько 10 км", - сказав оглядач.

Анаітик закликав покинути Покровськ цивільне населення, адже штурми росіянами українських міст зокрема Часового Яру, Бахмута, Мар’нки й інших свідчить, що населені пункти йдуть "під знос".

Нагадаємо, голова комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Сергій Рахманін зазначив, що хибні рішення командування, неефективні резерви та "вкрай неорганізовані" фортифікації могли стати причинами швидшого просування ворога під Покровськом ніж на інших напрямках.

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