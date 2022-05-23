"Ворог хоче забрати в нас право на життя": Зеленський попередив, що найближчі тижні війни будуть складними

"Ворог хоче забрати в нас право на життя": Зеленський попередив, що найближчі тижні війни будуть складними

Президент попросив українців працювати для перемоги, допомагати армії та захищати потреби України на всіх міжнародних майданчиках.

Найближчі тижні війни будуть складними. І українці повинні це усвідомлювати.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 23 травня.

"Але в нас немає жодної альтернативи, крім як боротися. Боротися й перемогти. Звільнити нашу землю і наших людей. Бо окупанти хочуть забрати в нас не просто щось, а все, що в нас є. Включно з правом на життя для українців", - наголосив президент.

Зеленський пояснив, що саме кожен українець може зробити для перемоги. Він попросив народ працювати для перемоги, допомагати армії та захищати потреби України на всіх міжнародних майданчиках.

"Щоб перемогти, ми маємо – кожен і кожна – працювати для цього. Зокрема й ті, хто в тилу. Допомагайте армії. Захищайте потреби нашої держави на всіх міжнародних майданчиках, до яких маєте доступ, у спілкуванні з іноземними журналістами, навіть просто з вашими друзями та знайомими за кордоном. Кожен голос має значення", - резюмував президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямої зустрічі з Путіним, але назвав єдину умову.

Раніше Зеленський заявив, що війна закінчиться перемогою України, адже іншого виходу просто немає.

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