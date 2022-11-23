"Ворог хотів від'єднати Київ від ліній електропередач": ексміністр енергетики про наслідки ракетних обстрілів

Фахівці проводять велику роботу з підключення енергоблоків атомних електростанцій до системи.

Колишній міністр енергетики України Юрій Продан повідомив про стан енергосистеми України. За його словами, вона наразі незбалансована, від'єднані енергоблоки АЕС.

Про це Продан сказав в ефірі телеканалу "Київ".

"Є інформаця, що від'єднані від енергосистеми енергоблоки атомних електростанцій. В нас зараз найбільш незбалансована система порівняно з наслідками попередніх атак", - зазначив Продан.

За його словами, фахівці проводять дуже велику роботу для того, щоб збалансувати систему, підключити енергоблоки атомних електростанцій до системи.

"Ситуація надзвичайно серйозна, я думаю що ворог сьогоднішніми ударами мав також на меті зовсім від'єднати Київ від ліній електропередач"", - додав Продан.

Напередодні Юрій Продан розповів, чи вдасться перезимувати у теплі.

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