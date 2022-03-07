Накази бомбити Харків віддає російський генерал, який народився в сусідньому Чугуєві

Рятувальники 60 разів виїжджали на гасіння пожеж у місті.

Житлові будинки у Харкові один за одним стають мішенню російських ракет, із вечора над містом літали винищувачі окупантів, нашим оборонцям вдавалось їх збивати.

Про це йдеться в ТСН.

Таке враження, що у Харкові вже не лишилося жодного живого місця. Нищать усе підряд і без розбору. Наразі у місті знову чутно вибухи, людей просять не покидати укриття через загрозу ракетних ударів.

Ранок та ніч у Харкові пройшли напружено, ворожими обстрілами було знищено 11 житлових будинків. Рятувальники 60 разів виїжджали на гасіння пожеж. Під обстріли потрапили житлові будинки, торговельні ринки, студентські гуртожитки, навчальні та медичні заклади. Зараз рятувальники наскільки це можливо продовжують розбирати руїни. І вже відомо, що під завалами знайшли тіла 8 людей.

Проте є і гарні новини - вночі у Харкові збили 2 ворожих літаки. Ще один - над Чугуєвом. Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

«Було взято у полон заступника бомбардувального полка з міста Воронежа, підполковника ЗС російської федерації. Це один з головних свідків, який буде свідчити проти Росії у всіх міжнародних трибуналах і судах», - зазначив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ворог і далі плюндрує Харків

Полонений повідомив, що координати та накази бомбити Харків дає генерал Олег Маковецький, уродженець Чугуєва, який лише за кілька кілометрів від Харкова. І сам Чугуїв цієї ночі звільнили від рашистів. Збройні сили вибили ворога з міста і зачистили територію від диверсантів. Натомість гаряче зараз в Ізюмі. Ворог намагається захопити місто, але не може цього зробити з землі, тому бомбить з неба. Місцева влада розповідає, що центр Ізюма практично стертий. Пошкоджено школи, лікарня. Немає світла, газу, тепла, немає харчів. Люди другу добу у сховищах.

З-під обстрілів продовжують виїжджати люди. Лише за вчора покинули Харківщину 23 тисяч людей. Для тих, хто лишився намагаються організувати гуманітарну допомогу.