Ворог із обстрілами намагається прориватись до Кривого Рогу: місцевим щоразу доводиться лагодяти електрику і газогін

З мінометів та ствольної артилерії росіяни обстріляли село Велика Костромка на Дніпропетровщині. Минулося без жертв, але є зруйнувані будинки.
Ворог гатить з окупованої частини Херсонщини і по селах неподалік Кривого Рогу. Проте межі Дніпропетровщини росіянам перейти так і не вдалося, йдеться в ТСН.
Микола порається по господарству і попри постійні обстріли рідну Ганнівку полишати відмовляється. «Воно гупає, а я саджаю. Вуха як лопухи, слухаю. Якщо тут гупнуло і туди полетіло, то значить, можна ще картоплю саджати. Якщо звідтіля гупнуло, то треба кидати все і сховатися», - розповідає про свою методику чоловік.
Лінія фронту трохи далі як за кілометр звідси. Разом із паном Миколою в Ганнівці лишилося кілька десятків жителів, кажуть наші військові.
«Раз на тиждень наші недружелюбні сусіди нас обстрілюють. Як ви бачите, пошкодження цивільної інфраструктури, звичайні люди. В селі є діти. Проживає десь близько 20 людей, які не хочуть залишати свої домівки. Вже і вік. Проросли сюди», - кажуть військові.
Цілі понівечені вулиці у селі Шестерня. В будинок Василя Петренка ворог поцілив двічі. «Це ми кришу перекрили після першого прильоту, позабивали вікна. Потім тижні через два - другий прильот. Знов повибивало, побило шифер. Знов руйнування, це ось другий приліт з «Градів», - показує руйнування чоловік.
Збитки навіть не береться рахувати. Радіє тільки, що встиг вивезти дружину та трьох дітей у безпечне місце.
Пошкоджених будинків - десятки. Через постійні ворожі обстріли у громадах збиваються з рахунку. «Коли прильоти йдуть, то одразу перебиває газопроводи, електролінії. Ми наступного дня намагаємося, якщо не шумлять, не йдуть прильоти, всі служби на місці, працюють. Разів тринадцять - газопроводи. І разів тридцять – електропроводка», - каже голова Широківсткоі ОТГ Олександр Кокул.
Не лише відновлення, а й розмінування. Ворожими боєприпасами тут всіяні і вулиці, і поля. «Прилітали «Гради», які детонували і вибухали. Їх не потрібно розміновувати. А на той бік прилітали «Смерчі», «Урагани», касетні заборонені. То там вже розмінували хлопці», - каже начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко.
Напоготові українські військові. Вони тримають позиції та гонять ворога звідси геть, розповідає Олександр. «Не допустити прориву противника до Кривого Рогу, а також просування вперед та звільнення окупованих територій. А моя місія - бути тут, поки не виграємо війну, не заберемо Крим і не повернемо кордони», - кажу військовий.
Вони допомагають ще й мешканцям Херсонщини, які неймовірними зусиллями втікають сюди з окупованих територій. «На якихось причепах, на мотоблоках. Щось необхідне беруть і зі сльозами на очах намагаються виїхати. Розповідають, що не завжди російські війська дають змогу виїхати. Просто деколи перекривають всі шляхи», - розповідають бійці.
Дістатися безпечних територій допомогли вже сотням людей, і запевняють, що за українську землю боротимуться до остаточної перемоги.
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