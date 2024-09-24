Ворог КАБами атакував Запоріжжя: є загиблий, поранені та руйнування (фото)

Окупанти завдали шість ударів керованими авіабомбами по приватному сектору.

Російські війська ввечері 23 вересня влаштували серію авіаударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще шестеро людей зазнали поранень.

Про це повідомили Голова Запорізької ОВА Іван Федоров, ДСНС та Національна поліція України.

Після 21:00 протягом двох годин російська армія провела серію авіаударів по Запоріжжю. За попередніми даними, ворог завдав шість ударів КАБами по приватному сектору.

Унаслідок атаки загинув чоловік, ще шестеро людей отримали поранення. Серед поранених опинилися 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець.

У результаті обстрілу вщент зруйновано приватний будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені довколишні домоволодіння, багатоповерхівки, транспорт.

Рятувальники ліквідували займання господарської споруди, гаража та відкритої території. Під час ліквідації наслідків атаки волонтери вивели зі зруйнованого будинку собаку та передали сусідам.

До робіт залучалися 67 рятувальників та 13 одиниць техніки. На місцях подій працюють поліцейські, вибухотехніки, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України та інші профільні служби Запоріжжя.

Загалом протягом попередньої доби окупанти завдали 321 удар по 10 населених пунктах Запорізької області.

Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото: Національна поліція

Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото: Національна поліція

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото: ДСНС Запоріжжя

Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото: Національна поліція

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото: ДСНС Запоріжжя

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото: ДСНС Запоріжжя

Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото: Національна поліція

Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото: Національна поліція

Нагадаємо, російські війська атакували Запоріжжя КАБами і в ніч проти 23 вересня. Внаслідок цього постраждали 22 людини і були руйнування.

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