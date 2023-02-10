Ворог кидає всі сили, щоб завдати якнайбільше шкоди українській енергетиці: Шмигаль розповів подробиці ракетної атаки

Наразі відомо про пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних та східних областях, через що можуть спостерігатися перебої з електропостачанням.

Під час останньої атаки Росія випустила по Україні понад 50 крилатих ракет, більшість з яких збила протиповітряна оборона.

Ворог кидає всі сили, щоб завдати якнайбільше шкоди українській енергетиці.

Про це повідомив прем`єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Росія не може змиритися з невдачами, а тому продовжує тероризувати населення. Чергові спроби знищити українську енергосистему та позбавити українців світла, тепла, води. Під час сьогоднішньої ранкової атаки Росія випустила більш ніж пів сотню крилатих ракет, більшість з яких було збито нашими силами ППО", - зазначив він.

Шмигаль нагадав, що наразі відомо про пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації в західних, центральних та східних областях, через що можуть спостерігатися перебої з електропостачанням.

"Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Українців не зламати та не залякати", - підкреслив прем`єр.

Нагадаємо, Росія 10 лютого завдала масованого ракетного удару по Україні, є "прильоти" в об'єкти інфраструктури і житлові будинки, поранення отримали цивільні люди. Через обстріли низка населених пунктів залишилася без світла і водопостачання, запроваджено аварійні відключення.

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