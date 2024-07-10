Ворог кинув усі сили, щоб забрати місто: ексклюзивні кадри боїв із окупантами за Торецьк (відео)

Російська армія кинула всі свої сили, щоб забрати місто під свій контроль.

У Національній поліції показали кадри боїв за Торецьк Донецької області, де нещодавно розпочався наступ російських сил.

Відео опублікували на офіційній сторінці Національної поліції.

За інформацією Нацполіції, російська армія кинула всі свої сили, щоб окупувати місто.

"Оборона Торецька очима штурмовика бригади Нацполіції "Лють". Ворог кинув всі свої сили, щоб забрати місто під свій контроль. Наша Лють потужна, а віра в Перемогу - непохитна", - йдеться у підписі до відео.

На відео штурмовики бригади Нацполіції "Лють" веде бій російськими окупантами.

Нагадаємо, за даними українського журналіста Цаплієнка, росіяни спробували прорватись до Торецька. Вони зайшли в тил українських бійців у передмісті, але туди терміново зайшла 95-та десантно-штурмова бригада, яка стабілізувала ситуацію там.

Битва за Торецьк: як штурмовики бригади Нацполіції "Лють" ведуть бій із російськими окупантами

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