Ворог має певну перевагу на кількох напрямках і закріпився в Очеретиному – яка ситуація на сході

Підполковник Назар Волошин розповів про бої на східній ділянці фронту в Україні.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", підполковник Назар Волошин повідомив, що ситуація на східному фронті України загострилася, але контролюється Силами оборони України.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, найгарячішими є Авдіївський, Бахмутський та Новопавлівський напрямки.

"У спробах захопити стратегічну ініціативу й прорвати лінію фронту, ворог зосередив свої основні зусилля на кількох напрямках, створивши певну перевагу в силах та засобах. Противник активно атакує по всій лінії фронту. На деяких напрямках росіяни мали тактичні успіхи, але відбувається динамічна зміна ситуації", - розповів Волошин.

Він додав, що ЗСУ й підрозділи Сил оборони вживають усіх заходів, щоб вибити ворога з Очеретиного на Донеччині.

"На жаль, ворогу вдалося прорватися та закріпитися в Очеретиному. Частина, в який перебуває ворог – під нашим вогневим контролем. ЗСУ й підрозділи Сил оборони вживають усіх заходів, щоб вибити ворога звідти. Наразі там тривають важкі бої, ситуація перебуває під контролем ЗСУ. Щоб прорвати оборону в тому напрямку, ворожа армія залучила до чотирьох бригад. З нашого боку вживаються всі заходи для стабілізації ситуації, зокрема на Авдіївському напрямку та повернення контролю над селищем Очеретине. З цією метою були введені додаткові сили та засоби з резерву ЗСУ", - резюмував Назар Волошин.

Нагадаємо, експерт пояснив, що завадило ЗСУ тримати оборону в Очеретиному.

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