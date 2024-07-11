Ворог має великі резерви: окупанти намагаються захопити ще одне українське місто на Донеччині - ЗСУ

Російська армія намагається захопити Торецьк Донецької області. Окупанти продовжують штурми й намагаються просунутися, але українські військові їх стримують.

Про це повідомив в ефірі телемарафону розповів командир взводу 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ Станіслав Краснов.

Він наголосив, що ЗС РФ штурмають місто протягом десяти днів, але ворогу не вдається просунутися й зайти в межі міста.

"Прямо зараз також продовжуються штурмові дії на одній із ділянок оборони. Вони намагаються зайти в місто, в них тактична ціль – захопити Торецьк. Проте завдяки стійкості та мужності піхоти на нулі, їм не вдається просунутися і зайти в межі міста", - розповів військовий.

За його словами, противник має досить великі резерви. Це - піхота, техніка, артилерія та авіація

"Вони (загарбники - ред.) зазнають величезних втрат, але резерви у них великі, вони постійно їх підтягують, постійно намагаються штурмувати"– наголосив Краснов.

Нагадаємо, за інформацією Нацполіції, ворожа армія кинула на захоплення Торецька усі сили.

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