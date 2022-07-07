Ворог майже розбомбив Мар’їнку і тепер взявся за Красногорівку, але там досі залишаються люди

Два дні поспіль російські війська нещадно розстрілюють Мар’їнку та Красногорівку – це міста поблизу Донецька. Є загиблі та поранені місцеві жителі.

Такого масованого обстрілу в Красногорівці не пам’ятають із 14-го року, йдеться в ТСН.

Ворожі снаряди руйнують місцевий коледж, ворог вже практично розбомбив Мар’їнку і тепер взявся за Красногорівку. Вогонь без поспіху знищує дах, кидається білим димом, гасити цю будівлю немає кому, адже більшість людей з Красногорівки виїхали, ті що залишилися, не відважуються виходити на вулицю – обстріл продовжується.

Понад тижня нема у Красногорівці і пожежної частини, її росіяни також розбомбили. Єдиний черговий пожежний автомобіль працює в іншому боці міста. Коледж палає, а поряд ледь не плаче жінка, тут вона пропрацювала 40 років.

На сусідній вулиці чоловік розповідає, що такого не було з 14 року. «Все це накрило залпами, сусід поранень - так, і нижче ще один вбитий є і ще 2 людини поранених, це я чув вчорашнім днем», - каже чоловік.

Просто під час розповіді прилітає знову. Поранений сусід Володимир показує перебинтовані руки, і розповідає про пса, якого не стало. «Собака вчора пропав, поки я їздив у Курахове, він вийшов поїв, поки я приїхав і зітхнув, ні поранень нічого, серце напевно не витримало. Біля відра я й упав, а снаряд там розірвався, як я живий залишився, я не знаю», - розказує чоловік.

Навіть після таких обстрілів ці люди все одно відмовляються виїжджати з рідного міста. Неподалік Красногорівки на промисловому підприємстві руйнування ще серйозніші. Побиті авто, зруйнована будівля, місцеві кажуть, там сидів сторож, чоловік загинув миттєво.

Зазвичай величезні вирви залишаються після ракетних обстрілів, але ями від авіабомб, певно найпотужніша яка є у росіян, вражаючих масштабів.

Поряд вже передова, тут наші бійці також пережили серйозний артилерійський обстріл. Досі тліють колоди зруйнованих бліндажів, дивом усі вціліли, немає навіть поранених. Бійці кажуть, росіяни випускають величезну кількість снарядів. «Тут кожного дня йде обстріл по нам, по нашим сусідам, це ми робимо доповіді кожен раз», - кажуть бійці.

Навіть виїхати з цієї ділянки фронту важко, ворог прострілює усі висоти. Кращу дорогу показує місцевий правоохоронець Артем. Вперше у житті поліцейський просить їхати по дорозі якнайшвидше. «Позаду нас фронт, а з фронту сюди може летіти мінімум 120 міліметрів, тому рухатися треба максимально швидко», - радить правоохоронець.

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