Ворог заміновує лісові дороги, об’їзні шляхи та мости у прикордонних з Білоруссю районах - Генштаб ЗСУ

Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.
На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил Білорусі зосереджені на посиленні заходів щодо охорони державного кордону.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 2 червня.
"Одночасно, здійснюється мінування лісових доріг, об’їзних шляхів та мостів у прикордонних з нашою державою районах. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі", - зазначило командування.
На Сіверському напрямку, за інформацією Генштабу, ворог активних дій не проводив. Відзначається переміщення артилерійських та мотострілецьких підрозділів, що перебували в районах відновлення.
Раніше у Генштабі розповіли про ситуацію на Криворізькому напрямку.
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