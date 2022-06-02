Ворог заміновує лісові дороги, об’їзні шляхи та мости у прикордонних з Білоруссю районах - Генштаб ЗСУ

Ворог заміновує лісові дороги, об’їзні шляхи та мости у прикордонних з Білоруссю районах - Генштаб ЗСУ

Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил Білорусі зосереджені на посиленні заходів щодо охорони державного кордону.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 2 червня.

"Одночасно, здійснюється мінування лісових доріг, об’їзних шляхів та мостів у прикордонних з нашою державою районах. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі", - зазначило командування.

На Сіверському напрямку, за інформацією Генштабу, ворог активних дій не проводив. Відзначається переміщення артилерійських та мотострілецьких підрозділів, що перебували в районах відновлення.

Раніше у Генштабі розповіли про ситуацію на Криворізькому напрямку.

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