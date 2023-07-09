"Ворог місцями опиняється в пастці": Сирський - про успіхи наступу ЗСУ на Бахмутському напрямку

Під час наступу української армії на Бахмутському напрямку окупанти "опиняється в пастці", повідомили у ЗСУ

Українські військові під час наступальних дій на Бахмутському напрямку мають успіхи і просуваються вперед.

Про це вранці 9 липня повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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"Бахмутський напрямок. Маємо успіхи, Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці", - написав він та прикріпив відео роботи групи "Привид" - окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

На кадрах видно успішну роботу українського снайпер. Снайпер з позивним "АЛЬФА" з 1200 метрів одним пострілом знищив ворога. За словами Сирського, під час роботи українського військового за групою полював ворожий БПЛА, який також вдалося збити.

Снайпер "АЛЬФА" з 1200 метрів одним пострілом знищив ворога на Бахмутському напрямку. ФОТО: скрин із відео

Наступ ЗСУ на Бахмут: які результати станом на 9 липня

Нагадаємо, 8 липня пресслужба 28 ОМБр повідомила, що вони успішно "вибили" окупантів з посадки біля Бахмута. Зокрема, Піхотинці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу за підтримки артилерії та мінометів успішно вибили російських загарбників із посадки південніше Бахмута.

За останньою інформацією українського командування, станом на 9 липня росіяни зосередили основні зусилля на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Так, на Авдіївському напрямку ворог здійснював безуспішні наступальні дії в районах Новокалинове, Степове, Первомайське та Невельське Донецької області. А на Лиманському напрямку окупантиздійснювали штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі Веселого Донецької області, успіху не мав.

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