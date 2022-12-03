Гуменюк розповіла скільки "Калібрів" Росія тримає в Чорному морі

Росія вивела на бойове чергування в Чорному морі 18 кораблів.

Про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Вони майже всі намагаються вивести з бази, оскільки це може бути дуже небезпечно як з позиції шторму, так взагалі. Зараз на бойовому чергуванні також перебуває чотири ракетоносії, два з яких – підводних. Це 24 ракети класу "Калібр" які готові до використання. Треба розуміти та усвідомлювати, що ворог може робити масовані ракетні удари", - наголосила Гуменюк.

Масовані ракетні удари РФ

Наталія Гуменюк попередила українців про високу ймовірність нового російського ракетного удару. Вона закликала українців підготуватися, адже наслідки удару можуть бути довготривалими й усуватимуться деякий час.

Військовий експерт та офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін розповів, що Росія влаштувала велику перерву між ракетними обстрілами України, тому що окупанти можуть очікувати на більші морози, аби саме тоді атакувати енергетичну інфраструктуру.

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