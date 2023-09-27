Ворог може створити умови для ядерного інциденту після деокупації ЗАЕС: Галущенко про те, як цьому запобігти

Російські терористи можуть створити умови, які призведуть до ядерного інциденту вже після деокупації ЗАЕС. Щоб не допустити цього, важливо організувати міжнародну місію.

Про це міністр енергетики заявив під час зустрічі з главою делегації Європейського Союзу, заступником Генерального директора з питань енергетики Єврокомісії Массімо Гарріба, у межах 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ у Відні.

Сторони обговорили напрямки співпраці для посилення енергетичної, ядерної та радіаційної безпеки європейського континенту.

“Загроза для всього європейського континенту”

Міністр енергетики звернув увагу партнерів на те, що ситуація довкола окупованої росіянами Запорізької АЕС є досить напруженою і становить потенційну загрозу для ядерної безпеки не тільки України, але і всього європейського континенту.

Галущенко констатував, що на сьогодні практично не існує міжнародного досвіду і протоколів відновлення роботи АЕС після збройних конфліктів, тому ситуація на ЗАЕС є унікальною і потребує особливої уваги.

Організація міжнародної місії

Міністр висловив занепокоєння, що росіяни можуть створити умови, які призведуть до ядерного інциденту вже після деокупації ЗАЕС. Аби не допустити цього, важливо організувати міжнародну місію, яка перевірить ситуацію на об’єкті і переконається у безпечності повернення АЕС в експлуатацію.

Очільник Міненерго також наголосив, що, обстрілюючи об’єкти української енергетичної інфраструктури, які забезпечують електропостачання й інших атомних станцій, Росія створює додаткові ядерні загрози для світу.

За підсумками зустрічі сторони домовилися скоординувати зусилля у відмові від інших товарів, обладнання та послуг, які надаються компаніями російського ядерного комплексу.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції вийшла з ладу очисна система продувочної води парогенераторів енергоблока №6, і росіяни можуть використати це для підґрунтя для шантажу України й світу майбутньою ядерною катастрофою.

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