Ворог може вгатити: мер Харкова закликав жителів міста не йти 9 травня до Меморіалу Слави

Ворог може вгатити: мер Харкова закликав жителів міста не йти 9 травня до Меморіалу Слави

Міський голова Харкова Ігор Терехов звернувся до всіх жителів міста з проханням не ходити до Меморіалу Слави 9 травня.

За його словами, це пов'язано з ризиками того, що російські окупанти можуть спробувати завдати удар по Меморіалу. Аби не наражати себе на небезпеку, Терехов закликав харків'ян залишатися вдома в цей день.

Про це Терехов сказав ексклюзивно в коментарі 24 каналу.

"Хочу попросити, 9 травня не ходіть до Меморіалу. Я знаю, що ця традиція була завжди у нас в Харкові та країні, однак враховуючи цинічність агресора, він може вгатити по меморіалу. Ба більше, по ньому вже неодноразово стріляли. Тож 9 травня згадайте усіх визволителів України, які є гордістю для нас, вдома", - наголосив Терехов.

Міський голова Харкова запевнив, що після перемоги над російськими загарбниками в українців неодмінно буде можливість сходити до Меморіалу Слави та вшанувати пам'ять полеглих у боях за батьківщину героїв.

"До меморіалу ми обов'язково сходимо усі разом після перемоги і обов'язково віддамо шану тим людям, які відстояли Україну у тій далекій війні проти фашистських окупантів і зараз - проти російських", - резюмував він.

Нагадаємо, в Офісі президента України заявили, що Кремль вирішив повторити "виставу" 9 травня в заблокованому українському Маріуполі через вісім років після "параду полонених" в Донецьку. Для цього, крім військовополонених, планують перевдягати у форму цивільних.

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