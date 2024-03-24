"Ворог може завдати нам поразки за допомогою самих українців": командувач Сухопутних військ про скандали з ТЦК

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк пояснив, чому окупаційна армія РФ може завдати нам поразки за допомогою самих українців. Він, зокрема висловився про мобілізацію в Україні та скандали з представниками ТЦК та СП.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, вищий пілотаж мистецтва війни – зруйнувати замисли ворога і завдати йому поразки, не застосовуючи свого війська в бою.

"І судячи з останніх місяців, росіяни дуже вправно користуються давньокитайськими стратагемами ведення війни. А деякі наші співгромадяни, на жаль, втратили розуміння, що їхні дії та публічні вислови перетворились на потужну зброю в руках ворога. Який не полишав, не полишає і ніколи не полишить свого прагнення знищити Україну", - зазначив він.

Павлюк, зокрема наводить приклад того, як змінилися дописи українців у соцмережах за два роки війни.

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"Від черг до ТЦК і мемів "як служити – то всі хворі, а як воювати - то всі здорові", ми дійшли до цькування військових з ТЦК та моральної підтримки ухилення від захисту України. Два роки тому (ще не маючи й десятої долі сьогоднішніх засобів ППО, озброєнь та досвіду повномасштабної війни!) ми з усім тим чудово розуміли, як важливо зірвати мобілізацію на Росії. Тішились кожному підпаленому там військкомату, раділи чергам їхніх ухилянтів, що панічно тікали до Грузії та Казахстану", - пише командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Він зауважив, що у Мережі тепер часто можна побачити дописи та репортажі про "нещасних потопельників у Тисі" чи загони "бойових гуцулів". Але матеріали щодо роботи ТЦК, особливостей проходження військової служби, необхідності виконання військового обов'язку – майже відсутні.

"Цікавість видань до таких тем не спостерігається. Звернення від медіа задля роз'яснення цих питань – одиничні. Не вийде зробити кричущий заголовок? Цільова аудиторія ховатиме очі? Окрема тема – ставлення до військовослужбовців ТЦК. Сьогодні ТЦК та їх роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати "людоловами", - пише генерал-лейтенант.

Павлюк наголошує, що в усіх матеріалах про "неправомірні дії ТЦК" свідомо упускається найголовніший акцент – неправомірною передусім є відмова чоловіків від свого конституційного обовʼязку – захисту України.

"Вже не кажучи про те, що всі кадри на кшталт "пакування в бус" принципово (!) не містять, що саме в поведінці героїв матеріалу призвело до таких наслідків. В різних соцмережах: YouTube, Facebook або tik-tok безліч відео з вирваним з контексту змістом. Нам часто дорікають: "ви самі винні, ви не змінюєтеся!" Це не так. Ми змінюємося, ми бачимо і наші недоліки і щодня працюємо, щоб ставати кращими, більш зрозумілими! Попереду велика робота, і без вашої допомоги нам буде набагато важче! Адже тільки разом ми зможемо вистояти перед цією навалою і врешті-решт Перемоги! Розбий союзи ворога, розділи його бойові порядки – вчить давньокитайська стратегія війни. Протиставлення армії цивільним – один з її пунктів. Тож перш ніж поділитись "кричущим сюжетом про порушення прав" та тяжку долю "бідолашних ухилянтів", варто запитати себе: кому це насправді допомагає перемогти у війні? Точно що не Україні", - резюмував Олександр Павлюк.

Нагадаємо, у ЗСУ відповіли, скільки насправді учасників бойових дій працює у ТЦК.

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