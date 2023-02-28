Ворог може здійснити масований ракетний удар протягом двох діб, – Гуменюк

З урахуванням термінів здійснення атак та активності ворожої авіації, безпілотників та шахедів, існує ймовіність підготовки до нової масованої ракетної атаки ворога.

Про це повідомила Наталія Гуменюк, керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" в ефірі "Еспресо".

"Ми спостерігаємо певну активність авіації ворога, але вона поки що непов'язана з безпосередньою підготовкою до атаки. Хоча сам факт активності вже може свідчити про підготовку до такої атаки. Враховуючи ті терміни, які противник витримав від минулої масованої ракетної атаки, а також ті попередні заходи, які він вже провів, тобто розслідування за допомогою безпілотних розвідувальників та запуску "шахедів", намагаючись перевірити готовність та потужність нашої ППО, – все це може свідчити про достатньо цікавий інтервал до повтору такої атаки від сьогоднішнього вечора та протягом найближчих двох діб ", – заявила Гуменюк.

За її словами, наявні передумови свідчать про ймовірність масованої атаки по Україні найближчими днями.

Додамо, що повітряну тривогу вже оголошено у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях. Голова поліції Миколаївської області Сергій Шайхет заявив, що ворог планує ракетні удари "не лише по об'єктам критичної інфраструктури".

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