Ворог мститься Харкову за те, що його відкинули до кордону, та ще й технікою відбитою у нього

Ворог мститься Харкову за те, що його відкинули до кордону, та ще й технікою відбитою у нього

Останнім часом ракетні обстріли стали буденністю для міста-мільйонника Харкова.

«Рашисти» підступно мстяться цивільним за успіхи військових, які обороняють місто. На деяких ділянках тут ворога відкинули до кордону і за кордон, йдеться в ТСН.

"Вони до себе ближче стали, їм простіше завезти боєприпаси, топливо, не треба їхати по нашій території. Тому і стало трошки важче. Але то не проблема для нас, взагалі не проблема", - зазначає артилерист Михайло.

Наразі шансів пробити оборону східного мегаполіса в росіян немає. Важка українська артилерія тримає ворога на відстані від Харкова.Самоходні артилерійські установки - надія наших піхотинців на прикриття. Зараз вони готуються відповідати на свіжі російські ракетні пуски і відганяти окупантів від Харкова.

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Стоп’ятдесятидвоміліметрові гаубиці вирушають на позицію, на відкритій місцевості рахунок йде на секунди. "Це час, в нашій війні важливий час, чим довше ти стоїш на позиції, ти небезпечніше", - пояснюють бійці.

Що швидше відпрацює гаубиця, тим менше шансів впасти на око ворожому «безпілотнику». Якщо він виявить позицію, ворог просто закидає це місце десятками снарядів. Багатократна перевага росіян в боєприпасах навчила наших гармашів працювати з ювелірною точністю.

Та зараз ще клопіт українців, що боєприпаси радянського зразка закінчуються. Не тільки в Україні - в усьому світі. Для перемоги над ворогом треба швидко переходити на натівський калібр - 155 міліметрів. За твердженням міністра оборони, в України вже більше таких снарядів, аніж старих «радянських». І хлопці готові прискореними темпами навчитися влучно стріляти із західних САУшек, кажуть вистачить кількох тижнів.

Хоча звільняти українську землю вже допомагають західні зразки артилерії, але просування вперед може загальмувати без інших видів сучасного озброєння. Зокрема, танків, які Захід вагається надавати Україні. А поки ми чекаємо на дружню допомогу від союзників, основним постачальником техніки до Збройних Сил України, як би то дивно не звучало, є Росія. Один із трофеїв Т-72 відбитий у противника зараз прямує на позицію відганяти окупантів назад, до Росії.

Російський екіпаж кинув машину на полі бою і вона стала на озброєння бригади, яка захищає Харків. Танк свіженький, одна з останніх модифікацій, кажуть нові господарі. В одній з українських бригад на Харківщині трофейних машин вистачило на пару бронетанкових батальйонів.

"З переляку вони тікали і все кидали. Особисто я притягував, заводив три Т-80", - розповідають бійці.

Без техніки перемогти важко, без добре навчених екіпажів - неможливо. Активність російської армії на Харківщині має на меті скувати українські підрозділи, не дати їх перекинути на інші ділянки фронту. Але стираючи зуби об оборонців Харкова, ворог видихається, він уповільнює свій наступ і сам переходить до оборони, яку вже незабаром буде треба ламати військовим.

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