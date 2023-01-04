Ворог на найгарячіших ділянках фронту має перевагу в озброєнні та особовому складі - генерал Сирський

Окупанти не відмовилися від своїх планів вийти на кордони Донецької області.
Попри перевагу в озброєнні та особовому складі, російські військові не можуть прорвати оборону ЗСУ на сході.
Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗС України Герой України генерал-полковник Олександр Сирський.
"Нам вдалось зірвати плани ворога. Навіть в умовах переваги противника в силах і засобах, вони не змогли виконати поставлену їхнім командуванням задачу – захопити Соледар та оточити Бахмут до 26 грудня. Разом з тим, противник не відмовився від своїх планів вийти на кордони Донецької області", - повідомив український генерал.
За словами Сирського, наступальне угруповання російських військ продовжує повзучий наступ на Донеччині. Численні штурми українських позицій тривали навіть у новорічну ніч, а за перші три дні нового року інтенсивність бойових дій поступово зростала.
"Попри те, що наш ворог на найгарячіших ділянках фронту має перевагу в озброєнні та особовому складі, рівень їхніх безповоротних втрат набагато більший, ніж у нас", - додав він.
Нагадаємо, раніше заступник командира 3-го батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади НГУ Володимир Назаренко розповів, що російські окупанти втрачають 80% зі своїх штурмових груп у Бахмуті, а поранених кидають помирати.
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