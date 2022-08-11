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Ворог на півдні завдав вісім авіаційних ударів гелікоптерами і штурмовою авіацією: деталі

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Ворог на півдні завдав вісім авіаційних ударів гелікоптерами і штурмовою авіацією: деталі

Фото: Associated Press

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України станом на 10 серпня 2022.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямі стабільно напружена, але контрольована.

Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, його склад та положення без змін.

Протягом дня ворогом завдано вісім авіаційних ударів гелікоптерами і штурмовою авіацією вздовж лінії зіткнення на випробування українських позицій. Без втрат.

Важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляно Галіцинове. Без втрат і суттєвих руйнувань – влучання поза межами села.

Нагадаємо, 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів. Окупаційна "влада" повідомляє про постраждалих та щонайменше одну жертву.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
928
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