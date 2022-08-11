Ворог на півдні завдав вісім авіаційних ударів гелікоптерами і штурмовою авіацією: деталі

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України станом на 10 серпня 2022.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямі стабільно напружена, але контрольована.

Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, його склад та положення без змін.

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Протягом дня ворогом завдано вісім авіаційних ударів гелікоптерами і штурмовою авіацією вздовж лінії зіткнення на випробування українських позицій. Без втрат.

Важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляно Галіцинове. Без втрат і суттєвих руйнувань – влучання поза межами села.

Нагадаємо, 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів. Окупаційна "влада" повідомляє про постраждалих та щонайменше одну жертву.

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