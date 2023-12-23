"Ворог на свята прокидається": бійці ЗСУ розповіли про ситуацію під Куп'янськом

Напередодні свят російські окупанти починають "прокидатися" і знову завдавати ударів по українських захисниках біля Куп'янська. Ворог щодня застосовує касетні боєприпаси, протитанкові та протипіхотні міни.

Про це розповіли бійці 68-ї Окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша у проєкті "Український Свідок".

За словами військових, нині на позиціях і досі можна знайти російські сухпайки й тіла окупантів, які місяцями не забирають. Українські воїни розповіли, що ворог щодня застосовує касетні боєприпаси, протитанкові та протипіхотні міни. Напередодні різдвяних свят окупанти активізувалися.

"Вони стають живчиками, працюють. Тому треба тримати позиції та відбивати їх. Не треба недооцінювати ворога. Ми готуємось до чогось серйозного, до масштабного контрнаступу", – розповів боєць з позивним "Кіра".

Водночас, українські захисники вдало штурмують ворожі позиції. "Кіра" розповів, що був уже на семи штурмах. За його слова, шість з них – були вдалими.

"Це було на День незалежності України. Ми тоді виїхали о 5 ранку, а вже об 11 вся група була "трьохсотою", з контузіями різних ступенів. Але всі живі, всі вийшли", – додав "Кіра".

Окупанти також активно застосовують дрони для аеророзвідки. На Куп'янському напрямку росіяни користуються "Мавіками", але здебільшого проводять розвідку російськими "Орланами", "Ланцетами", "Zala". Військовослужбовець Іван розповів, що Росія навіть боєприпаси для "Мавіків" виробляє і додав: "Шкода, що у нас такого немає".

Українські захисники також розповіли про своє "буденне" життя. Так, на фронт нині багато хто з цивільних передає окопні свічки. За словами військових, вони дуже чадять, але без них було б вкрай складно.

"Без них ми б замерзли. Є й буржуйки, але вони димлять. Ними можна "засвітити" позицію і потім буде приліт", – розповів військовий Олег.

Бійці 68-ї ОЄБр зізнаються, що продовжують стояти на позиціях попри втому, щоб потім повернутися до родин.

"За***ло, але треба стояти. Аби потім обійняти кохану, не думаючи про прильоти. Аби жити у вільній та незалежній Україні. Тоді буде спокій", – підсумував ситуацію на фронті боєць з позивним "Кіра".

Нагадаємо, командир підрозділу ЗСУ з Куп'янського напрямку Денис Ярославський розповів, що у районі Синьківки на Куп'янському напрямку тривають важкі бої, окупанти намагаються захопити цей невеликий але стратегічний населений пункт до Нового року.

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