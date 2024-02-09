Ворог на Таврійському напрямку знову використовує проти ЗСУ заборонені боєприпаси

За минулу добу російська окупаційна армія шість разів застосувала боєприпаси з хімічною речовиною проти військовослужбовців ЗСУ на Таврійському напрямку.

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Протягом тижня зафіксовано близько десятка ворожих спроб атакувати отруйними речовинами. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону. Загальні втрати ворога за минулу добу становлять 417 російських окупантів та 35 одиниць озброєння і військової техніки (не враховуючи БпЛА). Зокрема, це 12 бойових бронемашин, 11 артсистем, 8 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів противника. Нейтралізовано або знищено 224 БпЛА різних типів", - написав він.

Нагадаємо:

Від початку повномасштабної війни росіяни 626 разів застосували проти України боєприпаси, споряджені отруйними хімічними речовинами. Лише за січень цього року Сили оборони зафіксували 51 хімічну атаку з боку окупантів. Найчастіше ворог використовує гранати К-51.

Довідка:

27 лютого 2023 року країни G7 заявили, що будь-яке використання Росією хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки. Застосування хімічних засобів (зокрема, речовин сльозогінної дії) для ведення війни заборонене Конвенцією про хімічну зброю (ст. 1, п. 5) і Женевським протоколом 1925 року.

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